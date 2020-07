Região Sul do Espírito Santo perde quase 4 mil postos de trabalho em 2020

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 7

A pandemia do novo coronavírus já deixou marcas na saúde e também na economia dos municípios. Com o comércio fechado ou funcionando em períodos reduzidos, o setor de serviços estagnado e a indústria a passos lentos, o saldo de empregos nos 28 municípios do Sul do Espírito Santo foi negativo: 3.965 postos de trabalho foram extintos apenas nos cinco primeiros meses do ano. Em todo o Estado, o saldo do ano é de mais de 25 mil empregos perdidos.

Só em Cachoeiro de Itapemirim, 1.851 vagas foram fechadas no período. Em segundo lugar está Venda Nova do Imigrante, com 543 vagas a menos, e Anchieta(-377). Em todo o Espírito Santo, foram fechadas 6.827 postos. Os únicos municípios que estão com números positivos no ano são Itapemirim (107), Alegre (38), São José do Calçado (12) e Apiacá (2).

Em maio, foram 1.082 empregos a menos na Região Sul, e Cachoeiro também ficou com o pior saldo no mês (-705 vagas), seguido de Iconha (-70) e Venda Nova do Imigrante (-60). Os números fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged), divulgado nesta segunda-feira (29).

Setores mais afetados

Somente o comércio perdeu sete mil vagas, comparando números de abril de 2020 com o mesmo mês do ano passado. Não é para menos. As vendas do comércio capixaba no mês de abril em relação a março, registraram um recuo de 17,9% no conceito restrito e 23,4% no comércio ampliado. Já em relação ao ano de 2019, apresentou um resultado negativo de 17,8% no restrito e 28% no ampliado. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com análise da Assessoria Econômica da Fecomércio-ES.

Diante desse recuo, o presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcri, avalia que os empresários do comércio começaram o ano bastante otimistas, no entanto, com a crise causada pelo Coronavírus houve uma deterioração rápida das condições atuais da economia e das empresas. “Isso abalou todas as expectativas de crescimento para o ano de 2020, mas com a esperança de que, com o controle da situação seja possível amenizar a situação.”, explicou.

O comércio ampliado registrou um recuo histórico, desde o início da série em 2005. Oito dos dez segmentos pesquisados obtiveram variação negativa em abril, com destaque para Tecidos, vestuário e calçados (-82,5%).

Reflexos do país

Os dados brasileiros parecem refletir o que acontece nos municípios. Na divisão por ramos de atividade, quatro dos cinco setores pesquisados fecharam empregos formais em maio. A estatística foi liderada pelos serviços, com a extinção de 143.479 postos em todo país, seguido pela indústria (de transformação, de extração e de outros tipos), com 96.912 postos a menos. Em terceiro lugar, vem o comércio com o fechamento de 88.739 postos de trabalho.

O nível de emprego diminuiu na construção civil com o fechamento de 18.758 postos. Somente o grupo que abrange agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura criou empregos com carteira assinada no mês passado, com a contratação de 15.993 pessoas.

Na indústria, o destaque negativo ficou com a indústria de transformação, que demitiu 94.236 trabalhadores a mais do que contratou. Em segundo lugar, ficou a indústria de água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, que fechou 2.209 vagas.

As novas estatísticas do Caged, apresentadas desde o mês passado, não detalham as contratações e demissões por segmentos do comércio. A série histórica anterior separava os dados do comércio atacadista e varejista.

Com agências

