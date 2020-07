Quem são eles? Conheça mais sobre Osita Iheme e Grand M

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 87

Advertisement

Advertisement

Quem é adepto das redes sociais e gosta de navegar pelos feeds, em algum momento, já deve ter se deparado com memes – expressão usada para descrever um conceito de imagem, vídeos, GIFs relacionados ao humor – destas duas figuras da foto: Osita Iheme e Grand M.

O nigeriano Osita Iheme, 38 anos, é ator. Ele participou de produções cinematográficas de baixo custo no início dos anos 2000, mais precisamente em 2002. Seu primeiro papel foi no filme “Aki na Ukwa”. Já Grand M se tornou conhecido no Brasil após um meme chamado “Pra quê?”. Ele veio diretamente da República do Mali, na África Ocidental. Leia Mais Em Guia A

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.