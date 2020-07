Queda de barreira: BR-262 em Domingos Martins segue sem previsão de liberação

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 166

Segue sem previsão de liberação nesta sexta-feira (31), o trecho do km 31 da BR-262 em Domingos Martins, que está interditado desde a noite de ontem. As fortes chuvas da noite provocaram a queda de barreiras e a pista ficou parcialmente interditada no sentido decrescente.

O incidente ocorreu por volta das 22h30. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Dnit e a empresa Engenharia LCM responsável pelas obras da região foram acionados. A área está sendo avaliada durante todo o di.

Às 4h50 a pista ficou parcialmente interditada no sentido crescente e o Dnit iniciou procedimento de “Pare e Siga” para fazer a limpeza a pista. Às 6h15 foram interditados os kms 26 e 36 da BR 262 para trabalhos de limpeza do km 31 que seguiam até o fechamento dessa matéria.

Segundo a última atualização da PRF, às 16 horas, o km 31 da BR 262 encontra-se com interdição total da via, com passagem somente para veículos de emergência. Segundo a polícia, ainda não há previsão de liberação.

Nas demais rodoviais federal no ES não há pontos de interdição até o momento.

