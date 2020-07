Professores da rede pública do ES têm até sexta (10) para se inscreverem em seleção de Mestrado em Administração

Por Redação - Redação 111

Termina nesta sexta-feira (10), o prazo para diretores e professores de escolas da rede pública do Estado se inscreverem no processo seletivo do curso de Mestrado em Administração do projeto InspiraES, com bolsa de 80%

Serão ofertadas 200 bolsas para o curso, que tem duração de até 30 meses. As aulas começam em agosto e serão realizadas em Vitória, nos finais de semana, sextas-feiras (noite) e sábados.

Profissionais do magistério das redes públicas de ensino do Estado e dos municípios como professores, pedagogos, diretores, secretários de educação, têm até sexta-feira (10), para se inscreverem no curso de Mestrado em Administração, com linha de atuação em Gestão Escolar, edição 2020.

O programa faz parte do Projeto Social InspiraES e está oferecendo 200 bolsas, com descontos de 80%, para cinco regiões do Estado: Metropolitana, Norte, Nordeste, Serrana/Caparaó e Sul. Cada uma delas contará com 40 vagas.

O processo seletivo será realizado conforme edital, as aulas começam em agosto e serão ministradas na FUCAPE (Avenida Fernando Ferrari, 1358, em Vitória), nas sextas-feiras à noite e aos sábados. O edital de inscrição está disponível no site da FUCAPE e pode ser acessado por meio do link: https://bit.ly/2Z9hW0P ou https://fucape.br/.

Podem se candidatar profissionais do quadro efetivo do Magistério das redes públicas estadual e municipal, incluindo os que atuam em regime de designação temporária (DTs) e os professores e pedagogos efetivos, lotados nas secretarias.

Projeto InspiraES

Este é o segundo ano de oferta do Mestrado pelo projeto. A primeira turma já está em andamento, com 40 alunos e conclusão prevista para 2021. Único do Estado na área, o curso foi avaliado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com nota cinco – conceito máximo para programas que oferecem apenas o mestrado.

Para o coordenador do InspiraES, Aridelmo Teixeira, esta iniciativa é determinante para dar às escolas públicas capixabas uma performance mais estratégica, focada na qualidade da educação. “A boa gestão é determinante no desempenho das instituições de ensino. Somente com uma formação continuada, diretor e professor poderão assegurar uma educação de qualidade, em sintonia com o constante e avassalador ritmo das mudanças do mundo. Os nossos profissionais de educação querem oferecer um bom trabalho, mas para isso precisam de formação constante, para que sejam verdadeiros facilitadores do conhecimento”, afirma.

As bolsas são uma iniciativa do InspiraES, por meio do Instituto FUCAPE de Tecnologias Sociais. Os selecionados pagarão apenas 20% do valor total do curso que é de 30 parcelas de R$ 2.370,00. Os bolsistas selecionados investirão apenas a diferença, ou seja, 30 parcelas de 474,00.

