Presos no Caparaó e na Grande Vitória suspeitos de compartilhar pornografia infantil

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 35

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (30), a Operação Anteparus, com objetivo de combater difusão de arquivos contendo exploração sexual de crianças por meio da internet.

A operação contou com a participação de 11 policiais federais, sendo realizado o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, nas residências dos investigados, nos municípios de Serra e Alegre.

Durante o cumprimento das buscas e varredura nas mídias encontradas nos domicílios dos investigados, foram encontrados arquivos contendo exploração sexual e pornografia de crianças e adolescentes, o que resultou na prisão em flagrante dos dois investigados, pela posse dos arquivos (art.241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), conduta pela qual responderão em liberdade após recolhimento de fiança.

ENTENDA O CASO

Por meio do trabalho permanente de rastreamento do compartilhamento de arquivos com o conteúdo supracitado na rede mundial de computadores, a Polícia Federal detectou a atuação dos investigados, com um total de 221 arquivos compartilhados, contendo exploração sexual e pornografia de crianças e adolescentes, apenas durante o período investigado.

Diante disso, foi instaurado o inquérito policial e as condutas, comprovadas por outros meios de prova.

Após o cumprimento dos mandados de busca, as diversas mídias apreendidas serão submetidas a perícia para comprovação dos fatos, identificação de vestígios de participação de outras pessoas e se existe algum indicativo de abuso sexual.

