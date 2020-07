Prefeitura de Anchieta doa terreno para construção da nova sede da PM 

Por Redação - Redação 34

Na tarde desta terça-feira (21), foi realizada no município de Anchieta a assinatura da doação do terreno, pela Prefeitura Municipal, destinado à construção da nova sede da 10ª Companhia Independente.

O ato constitui o primeiro passo para a edificação da nova sede e materializa o trabalho conjunto entre a Prefeitura Municipal de Anchieta, Câmara Municipal de Anchieta, Governo do Estado do Espírito Santo e Polícia Militar, na busca da melhoria na qualidade do serviço de segurança pública prestado à comunidade. O terreno é amplo e sua localização é estratégica, às margens da Rodovia do Sol, próximo da sede do Quartel da Corpo de Bombeiros Militar. A construção da nova sede objetiva ainda dispor ao Policial Militar instalações mais modernas e que trarão mais qualidade e dignidade em seu ambiente de trabalho.

Participaram do ato o prefeito do município de Anchieta, Sr. Fabrício Petri; o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Sr Cléber Pombo; o Cap PM Victor da Rós Lourenço Mattos, representando o Comando da 10ª Cia Ind, acompanhado ainda de parte do efetivo da unidade; além do presidente do Conselho de Segurança de Anchieta, Sr. Daniel Bissoli e o vice-presidente do mesmo Conselho, o Sr. Paulo Galvão.

Este é um momento histórico para a 10ª Companhia Independente, será a primeira vez que a Polícia Militar poderá contar com uma sede própria. A nova unidade um pleito antigo dos militares e da Comunidade.

