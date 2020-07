Preço do mamão havaí duplica no ES e na BA

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 4

Na semana passada (20 a 24/07), as cotações de mamão havaí voltaram a subir significativamente no Sul da Bahia e no Norte do Espírito Santo, devido à restrita oferta da variedade. Como resultado, o havaí tipo 12-18 foi comercializado por R$ 2,16/kg na média das duas regiões, valorização de 135% frente à semana passada. Leia mais em Revista Safra ES

