Pré-candidato pelo PSB à prefeitura de Conceição do Castelo, Valbinho quer fortalecer agricultura  

Pré-candidato pelo PSB à Prefeitura de Conceição do Castelo, Valber Vargas Ferreira, mais conhecido como Valbinho, tem muita experiência na vida pública. Assumiu três vezes uma vaga na Câmara do município como vereador mais votado, sendo o primeiro mandato em 1997. “Entre 1999 e 2000, o prefeito foi cassado e eu assumi como vice, eleito pela Câmara. Também fui vice entre 2004 e 2008 e disputei a prefeitura em outra ocasião. Já trabalhei com Rita Camata, quando ela era deputada federal e hoje trabalho com o deputado estadual José Esmeraldo”, conta.

Para Valbinho, o principal desafio da próxima gestão é melhorar o atendimento na área da Saúde no município e dar uma atenção especial à educação no campo. Ele enfatiza ainda na urgência de se pensar na recuperação dos municípios, tão abalados por conta da pandemia de Covid-19. “No ano que vem teremos o reflexo na queda da arrecadação e, tanto aqui em Conceição, como no Brasil, o setor que pode alavancar essa recuperação é a agricultura. A agropecuária foi o único segmento que teve crescimento durante a pandemia e, com a ajuda aos agricultores, podemos gerar emprego e renda à população”, ressalta, afirmando ainda que, fortalecendo o agronegócio, o agroturismo também sai ganhando.

“Esse apoio irrestrito à agricultura fortalece a todos os setores. O comércio ganha. A indústria também. Por exemplo, aqui em Conceição temos uma produção grande de mexerica ponkan, mas há perdas a partir de meados da produção. O mesmo com o tomate, que não rende da metade da safra em diante. E se conseguíssemos trazer para cá fábricas para viabilizar o uso desses produtos que são descartados, fazendo sucos ou molhos de tomate? São possibilidades que precisamos trabalhar”, avalia o pré-candidato do PSB, ressaltando também a importância de se fortalecer as associações locais.

“Temos de colocar o município em evidência no Espírito Santo e no país. Temos de ser referência em agricultura e, ao mesmo tempo, cuidar do nosso meio ambiente. Se não conseguirmos elevar a cidade nesses quesitos, poderemos ter mais perdas do que estamos tendo agora”, finaliza.

