Pré-candidato a prefeito em Cachoeiro assume presidência estadual do DEM

Por Redação - Redação 104

Advertisement

Advertisement

O pré-candidato a prefeito em Cachoeiro de Itapemirim, o advogado Diego Libardi, assumiu nessa sexta-feira (24) a presidência do Democratas (DEM). Ele entra no lugar da deputada federal Norma Ayub, que se licenciou das funções partidárias para se dedicar integralmente ao mandato, com foco nas ações de enfrentamento ao coronavírus.

A reunião virtual aconteceu hoje e contou com a presença do deputado estadual Theodorico Ferraço. A escolha de Diego para presidir o partido foi unânime entre os membros da executiva e os demais correligionários.

Para Diego, agora, sua pré-candidatura ganha novos contornos e ainda mais autonomia. “Fico grato pela confiança dos colegas de partido em delegar para mim a função de conduzir o Democratas em um momento importante como esse, de proximidade das eleições. Isso nos coloca com mais responsabilidade, mas muito mais ânimo para construir as conversas com as demais siglas na construção de uma coligação forte, tanto em Cachoeiro, quanto em municípios em que o DEM tenha interesse e prioridade”, comentou Diego.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O pré-candidato também terá a tarefa de gerenciar o fundo partidário, importante ferramenta para viabilizar postulantes ao Executivo e Legislativo.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.