Pré-candidata Simone Biondo propõe gestão eficiente e independente para Guaçuí

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 155

O AQUINOTICIAS.COM abre espaço para todos os pré-candidatos a prefeito do Sul do Espírito Santo. Os interessados em apresentar suas propostas e visão sobre suas cidades devem fazer contato com a nossa redação pelo e-mail jornalismo.aquinoticias.com ou telefone (28) 3521-7726.

A entrevistada da vez é Simone Biondo. Servidora pública, mãe de duas filhas e avó de quatro netos, ela surge como pré-candidata à prefeita de Guaçuí para as eleições de 2020. Perto de disputar um cargo público pela primeira vez, Simone defende uma gestão pública eficiente e independente para entrar na corrida eleitoral do município.

A pré-candidata do Democratas apresenta sua visão e ideias para a cidade de Guaçuí. Confira a entrevista!

Acredito que uma pré-candidatura à prefeitura não pode ser construída apenas por vontade própria

AQUINOTICIAS.COM – Simone, por que decidiu se colocar para a disputa da Prefeitura de Guaçuí?

Sinto-me preparada para discutir os problemas e as soluções para Guaçuí. Sempre me dediquei a cuidar das pessoas. Sou mãe, avó e ao mesmo tempo uma mulher que trabalhou, estudou e que se capacitou para os desafios. Posso dizer que, como servidora pública, conheço os números e o que precisa ser feito para Guaçuí crescer e se desenvolver. Venho recebendo muito apoio para ser pré-candidata e decidi aceitar esse desafio. Estou preparada para realizar uma gestão eficiente, independente e que sabe cuidar as pessoas.

Como estão suas articulações em busca de apoio para a eleição?

Como disse, tenho recebido muito apoio de lideranças políticas, empresariais e comunitárias da cidade para vir candidata. Acredito que uma pré-candidatura à prefeitura não pode ser construída apenas por vontade própria. Ter o apoio político e da sociedade é importante porque ninguém governa sozinho. Saber conversar com as pessoas é importante.

Na sua avaliação, quais os principais desafios que a cidade tem?

Inicialmente, precisamos ter consciência de que o ano de 2021 vai marcar a retomada da economia pós-pandemia do coronavírus. A previsão é que os municípios do Espírito Santo tenham uma perda de R$ 1 bilhão em recursos próprios em 2020. Apesar de Guaçuí ter apenas cerca de 17% de toda a receita formada por recursos próprios, uma queda nesse número já impacta nas contas. Além disso, já há uma redução de receita da União e do Estado. Então, acredito que ajustar as contas da Prefeitura e reduzir despesas com a máquina pública para que se possa investir em obras, saúde, educação, melhorias nas estradas, serão os pontos de partida para o novo gestor.

Como pensa em fazer isso?

É preciso discutirmos uma reforma administrativa para o município. Por que? veja: se estamos com uma queda na arrecadação, não podemos aumentar o gasto com pagamento de pessoal. Entre julho de 2018 e julho de 2019, o total de gasto do município com o pagamento de servidor representou 52% do orçamento. O gasto com pessoal tem crescido mais de R$ 1 milhão por ano. Então, uma gestão eficiente vai permitir que o município possa ter dinheiro para investir no que é preciso para a retomada da economia no pós-pandemia. Além disso, as micro e pequenas empresas, que estão sofrendo tanto nesta pandemia, e o comércio local precisarão de uma atenção especial do poder público para conseguir a retomada.

Como você avalia a atual administração?

Acredito que sempre temos que olhar para frente. Aprender com os erros para não repeti-los no futuro. A atual gestão perdeu muito tempo de trabalho para explicar para a população alguns casos que estão sendo investigados. Também acredito que um chefe de Poder Executivo precisa cuidar diretamente dos seus liderados. Tenho dito que há mulheres e mulheres. Algumas são mais preparadas que outras para gerir a coisa pública. E eu me sinto preparada para fazer uma gestão eficiente e independente.

O que quer dizer quando diz gestão eficiente e com independência?

Gastar o dinheiro público, o que é arrecadado com os impostos pagos pelo cidadão, de forma eficiente, voltado para melhorar a vida das pessoas. E também é preciso ter independência para escolher quem estará conosco. Não abro mão de ter um quadro técnico. Valorizar quem é capacitado e produz, quem tem experiência, faz com que a gestão pública seja séria. A política precisa ser feita por quem gosta de política, por quem quer servir.

Como está elaborando seu plano de gestão para a cidade?

Um plano de governo não pode ser escrito só por uma pessoa. Por isso, já tenho dialogado com quadros qualificados do município, do Estado, e ouvido a população para que possamos fazer um plano que cuida do dinheiro público e entrega melhorias para a cidade. Temos que pensar também que Guaçuí é a cidade polo do Caparaó, e desenvolver a nossa cidade significa impulsionar a região.

O que espera para esta disputa eleitoral?

É bom lembrar que ainda estamos na pré-candidatura (risos). Mas espero discutir a cidade, um plano e projetos para melhorar Guaçuí. Tenho paixão por servir e por isso estou aceitando esse desafio. A política tem que ser feita por quem gosta de gente, do povo.

