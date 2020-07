PC prende irmãos investigados por homicídio no Monte Líbano, em Cachoeiro

Por Redação - Redação 274

Policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim detiveram, nessa quarta-feira (8), dois irmãos envolvidos no homicídio de um jovem ocorrido no dia 6 de junho. O homem de 27 anos e o irmão dele, um adolescente de 17 anos, foram detidos no bairro Monte Líbano, na zona rural do município.

“Os dois também tinham envolvimento com o tráfico de drogas e as disputas relacionadas ao tráfico teriam sido a motivação para o homicídio. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo no mesmo bairro onde os irmãos foram detidos”, informou o chefe da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Rômulo Carvalho Neto.

Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva que havia contra o suspeito de 27 anos, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, 40 munições de mesmo calibre e R$ 2.205,00 em espécie, além de uma pequena quantidade de cocaína. “Acreditamos que a arma apreendida na operação foi a utilizada no homicídio”, disse o delegado.

O inquérito sobre o homicídio foi finalizado com a prisão do suspeito de 27 anos. Ele responde por tráfico de drogas e homicídio e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. Já o irmão adolescente foi ouvido e entregue para a família.

