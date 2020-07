Operação na Argentina elimina cerca de 80% da nuvem de gafanhotos

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 3

Um relatório divulgado na tarde deste domingo (e atualizado à noite), pelo Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina (Senasa), confirmou que 80% da nuvem de gafanhotos que estava em Federación, província de Entre Rios (na fronteira com o Uruguai), foi eliminada pelas pulverizações terrestres e aéreas ocorridas na quinta-feira e nesse sábado (25). Conforme falou ao Sindag o chefe do Programa Nacional de Gafanhotos e Ticuras da Argentina, Hector Emílio Medina, com isso a nuvem, foi definitivamente rompida. Tudo ocorreu a cerca de 100 quilômetros da cidade gaúcha de Barra do Quaraí. Leia mais em Revista Safra ES

