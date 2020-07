Setor produtivo aposta na superação da crise e retomada das atividades

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 24

Depois de quase cinco meses de incertezas, portas parcial ou totalmente fechadas, demissões e paralisações nos serviços, o setor empresarial e comercial capixaba começa a ter um pouco de otimismo. Além dos indicadores que mostram otimismo da população, há expectativas de melhorias por conta de reformas nacionais, especialmente a fiscal e tributária, que vão refletir na indústria capixaba.

Um levantamento feio em meados de junho pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), aponta que quase metade dos entrevistados acreditam que suas finanças voltarão ao patamar de antes da pandemia de covid-19 em até um ano. Destes, 21% apostam que a retomada poderá se dar ainda mais rápida, em até seis meses. Entre os empreendedores, também há sinais de otimismo.

“O setor produtivo, que vinha num crescimento – tímido, mas consistente – entre o final do ano passado e início deste ano, teve uma paralisação abrupta com a pandemia. Agora, se tivermos uma vacina até o final do ano, acredito que teremos uma retomada até maior do que esperamos, já que há muita demanda reprimida. O Brasil vinha num crescente, então acredito que as expectativas são as melhores. Mas, em qual velocidade isso vai acontecer, ainda não sabemos”, avalia Ed Martins Sodré, presidente da Regional Sul da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

No Sul do Estado, segundo Sodré, há várias plantas industriais que já acenam para a retomada. E, com essas grandes empresas, surgem novos empregos e todo um sistema produtivo se forma no entorno. “Com a retomada da Samarco, em Anchieta, a fábrica da Suzano em Cachoeiro, a Laticínios Porto Alegre, em Rio Novo do Sul e o Porto Central, em Presidente Kennedy, que teve a licença ambiental liberada, há um otimismo no ar”, avalia.

Para os gestores, segundo ele, há a preocupação em deixar os caixas das prefeituras em dia, já que o fim do mandato sem o dinheiro certo em conta pode acarretar problemas com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

“Quem está chegando ou retornando às prefeituras, no entanto, vai encontrar uma situação muito melhor, se olharmos para o ano que vem como um todo. Há perspectivas de melhoras, principalmente se compararmos com 2020. Hoje, já começamos a entender melhor a pandemia e sabemos que teremos de conviver com o vírus. Há cuidados e protocolos que podem ser adotados para minimizar o impacto negativo para os próximos meses. Isso tudo já minimiza o impacto destrutivo. Tem o risco da segunda onda, claro, se ela for com a mesma força teremos uma freada nova na economia. Mas é um risco pequeno. Existem problemas pontuais na China e Estados Unidos, que não vão comprometer tanto as economias dos municípios”, ressalta.

Ele cita um carro chefe da Economia do Sul do Espírito Santo para demonstrar esse aquecimento: o setor de rochas. “Junho foi muito bom, julho está aquecido, começou bem. E com isso já observamos que há empresas que querem ampliar, contratar. Antes, só ouvíamos falar em demissões. Hoje, vemos empresas com vagas abertas. É um excelente sinal”, ressalta Sodré.

Segundo o economista chefe da Findes e diretor executivo do Ideies, Marcelo Saintive, a indústria teve queda significativa nos primeiros meses do ano e essa retomada da economia será reflexo, também, de investimentos em infraestrutura e consequente geração de empregos.

“A produção industrial do Estado acumulou uma queda de 15,5% nesses cinco primeiros meses de 2020. O Brasil, mesmo com o crescimento de 7% em relação a abril também acumula uma queda de mais de dois dígitos (11,2%) no ano. Resultados que deixam claro o tamanho do impacto da pandemia de Covid-19 no setor produtivo. Esse cenário revela que, em conjunto com o contínuo esforço pela preservação de vidas e pela garantia da segurança sanitária da população, é necessário um planejamento preciso para a retomada das atividades econômicas. O investimento em infraestrutura é um clássico nessa direção. O plano de retomada do crescimento do Espírito Santo, por exemplo, mapeia mais de R$ 10 bilhões em investimentos na área, com geração de 28 mil empregos.”

Governo prepara ações de estímulo

O Governo do Estado também se prepara para retomada. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo (Sedes) está trabalhando num projeto para estimular o desenvolvimento das empresas no curto, médio e longo prazos. O planejamento envolve a simplificação e desburocratização de processos para abertura de empresas e a diversificação da cadeia produtiva do Estado.

Segundo nota da Secretaria da Fazenda (Sefaz), já foram adotadas medidas importantes para amenizar os impactos para os contribuintes, como a prorrogação dos prazos para cumprimento de obrigações acessórias relativas ao ICMS; a prorrogação por 90 dias do pagamento das taxas referentes ao Estado, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do Simples Nacional; bem como apresentação de impugnações e recursos. Todas essas medidas têm como norte a preservação das contas públicas, o equilíbrio fiscal e a garantia de que o Estado e os municípios tenham capacidade financeira para enfrentar a situação atual.

Durante a pandemia, outras medidas de apoio econômico já foram tomadas. Uma delas, da ordem de R$ 300 milhões, abarca a postergação de tributos e abertura de linhas de crédito para micro e pequenos empreendedores, empresas de médio porte e profissionais autônomos. O Estado disponibilizou, ainda, uma linha emergencial de crédito para que as empresas tenham condições de pagar os salários dos seus funcionários. A Linha do Emprego, que recebeu R$ 70 milhões em aportes do Governo do Estado, pode ser requisitada por empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões ao ano, atendendo também as Empresas de Pequeno Porte (EPP).

O benefício poderá ser pleiteado por até três meses, e para recebê-lo o empregador se compromete em não demitir seus funcionários. No Estado, cerca de 300 mil microempresas podem ser beneficiadas com a medida. O Fundo Emprego terá carência de seis meses e prazo de 48 meses para pagamentos. A operação para análise e liberação do crédito já foi disponibilizada pelo Banestes.

Além disso, uma linha de financiamento, sem juros, no valor de até R$ 5 mil, foi criada para beneficiar artesãos, representantes da Economia Solidária, micro e pequenos empreendedores (MEI) e trabalhadores autônomos. A expectativa é de que 220 mil profissionais sejam beneficiados até o fim da pandemia. A nova linha de crédito, no valor de R$ 100 milhões, terá seis meses de carência, com prazo de 24 meses para pagamentos, e será operada pelo Banestes.

Inovar é preciso

A crise do novo coronavírus, tão inédita e devastadora, trouxe também uma nova forma de trabalho tanto no setor privado quanto no público. Para Ed Martins Sodré, o “novo normal” é uma oportunidade para gestores efetuarem mudanças nos municípios, Estados e país.

“Podemos ver essa situação toda como uma oportunidade. Medidas que não poderiam ser tomadas antes, agora podem ser possíveis, como cortes de gastos e otimização de recursos. São ações que trarão um resultado favorável no futuro. Todos perderam com a pandemia, mas quem pagou mais caro foi o setor privado. Vemos que os membros dos poderes não tiveram cortes em benefícios ou salários, por exemplo. Então, é hora de cada um fazer sua cota de sacrifícios. Esse é o momento, é a oportunidade de repensarmos o sistema público”, finaliza o presidente da Regional Sul da Findes.

