Novo coronavírus já infectou 7.221 pessoas nas regiões Sul e Caparaó do ES

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 133

A atualização do Painel Covid-19 ES da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deste domingo (5) mostra que as regiões Sul e Caparaó do Espírito Santo somam 7.221 casos da Covid-19. Destes, 4.549 estão curados e 238 morreram.

Cachoeiro de Itapemirim segue como a cidade com mais infectados e mortes com 1.951 casos e 74 óbitos. No Caparaó, Iúna lidera com 287 infectados e 13 óbitos. O total de infectados em todos os municípios pode ser acessado no Painel Covid-19 ES.

Veja as 10 cidades com mais casos:

1- Cachoeiro de Itapemirim – 1.951 casos, 1.102 curados e 74 mortes

2- Marataízes – 732 casos, 536 curados e 33 mortes

3- Itapemirim – 541 casos, 402 curados e 31 mortes

4- Presidente Kennedy – 361 casos, 193 curados e 7 mortes

5- Anchieta – 358 casos, 249 curados e 10 mortes

6- Castelo – 344 infectados, 258 curados e 7 óbitos

7- Mimoso do Sul – 299 casos, 169 curados e 2 mortes

8- Iúna – 287 infectados, 159 curados e 13 óbitos

9- Piúma – 267 casos, 133 curados e 6 mortes

10- Rio Novo do Sul – 208 casos, 131 curados e 5 mortes

