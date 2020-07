Municípios assinam convênio para repasse de recursos para a Santa Casa de Cachoeiro

Por Redação - Redação 20

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro está firmando convênios com municípios para o repasse de recursos que vão ajudar no custeio dos atendimentos para pacientes no Pronto Socorro da instituição.

Dois municípios já assinaram o contrato durante seis meses. São eles: Presidente Kennedy e Marataízes.

Referência para o tratamento de traumas no Sul do Estado, a Santa Casa de Misericórdia atende todos os pacientes que chegam à unidade vítimas de acidentes, quedas e outros tipos de urgência ou emergência.

De acordo com a superintendente da Santa Casa, Marinete Tiberio, esse termo é uma espécie de complementação ao repasse que já é feito pelo Governo do Estado.

“Os valores pagos pelo SUS para tratamento de média e baixa complexidade são extremamente deficitários. O subsídio da prefeitura será importante porque vai garantir maior acesso e melhor atendimento para a população desses municípios”, explicou.

Ainda segundo Marinete, a Santa Casa atende atualmente a 26 municípios do Sul do Estado e, por isso, é essencial que as prefeituras também contribuam para a realização dos serviços oferecidos pelo hospital.

“A Santa Casa é o único hospital porta aberta 24 horas para atender casos de urgência e emergência na região. Por isso, a gente espera que os municípios também tenham uma contrapartida financeira para nos auxiliar nesses atendimentos”, disse.

