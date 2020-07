MPT em Cachoeiro realiza audiência em libras para entender reivindicações de pessoas com deficiência

Por Redação - Redação 19

Advertisement

Advertisement

Os procuradores do Ministério Público do Trabalho (MPT) em Cachoeiro de Itapemirim, Djailson Martins Rocha e Eduardo Maia Tenório da Cunha, realizaram, na noite de ontem (23/7), uma audiência virtual com pessoas com deficiência, participantes do Projeto Mova-se.

Ao todo, estiveram presentes 12 pessoas. Na oportunidade, foram debatidas questões como empregabilidade e dificuldades da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, apesar de a Lei 8.213, conhecida como lei de cotas, ter sido implementada em 1991. Para facilitar a comunicação entre as partes, houve tradução simultânea de um intérprete de libras.

Segundo relatos dos participantes com deficiência, há muitos obstáculos a serem superados. Várias empresas não estão dispostas a executar mudanças fundamentais na organização, implementar adaptações no ambiente, aperfeiçoar procedimentos e instrumentos de trabalho para garantir pleno acesso e ampla qualidade de vida.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Além disso, alguns participantes também alegaram que possuem diploma de curso superior ou se qualificaram profissionalmente, entretanto, quase não há oportunidade no mercado de trabalho e são ofertadas vagas apenas na condição de subemprego.

29 anos da Lei de Cotas – As empresas, com 100 ou mais trabalhadores, devem preencher entre 2 e 5% dos seus cargos com pessoas com deficiência ou reabilitados. É o que assegura, há 29 anos, a chamada cota legal, estabelecida pelo artigo 93 da Lei 8.213 de 24 de julho de 1991.

Quase 30 anos depois, o MPT continua a atuar para que esta garantia seja respeitada, com o amplo acesso ao trabalho digno e a inclusão desse segmento da sociedade. Caso presencie eventual descumprimento da cota legal, denuncie pelo aplicativo MPT Pardal ou pelo site www.mpt.mp.br

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.