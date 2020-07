Mais horários em três linhas do transporte coletivo de Cachoeiro

Por Redação - Redação 30

Advertisement

Advertisement

A partir desta segunda-feira (20), a linha 071 – Rui Pinto Bandeira x Centro vai operar com grade de horários reformulada. A mudança foi autorizada pela Agersa (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Cachoeiro de Itapemirim) e tem como objetivo aumentar a oferta de viagens saindo do bairro.

Outra linha que recebe mais um horário na grade é a 021 – Coronel Borges X Centro. Aos sábados, domingos e feriados, os usuários da linha vão poder contar com o horário de 5h30, saindo do bairro. O novo horário já começou a operar neste sábado (18). A inclusão visa atender às solicitações de profissionais da saúde.

Já a linha 202 – Circular Santa Cecília via Alto Novo Parque/ Vila Rica vai operar com grade nova a partir de 03 de agosto.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“A Agersa autoriza mais essas adequações no transporte coletivo, com o objetivo de facilitar a mobilidade dos profissionais da saúde que desempenham um trabalho tão importante nesse momento em que estamos vivendo. Estamos acompanhando, também, o volume de passageiros, em todas as linhas, para autorizar as mudanças necessárias durante o período da pandemia, para que nenhum usuário fique desassistido”, destaca Vanderley Teodoro de Souza.

Vale lembrar que para conferir todos os novos horários basta acessar o site da Agersa (agersa.es.gov.br) ou da concessionária Novotrans (novotrans.com.br).

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.