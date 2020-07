Mais de 65% dos casos de Covid-19 no Espírito Santo estão curados

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 100

Mais de 65% dos casos de coronavírus no Espírito Santo estão curados. Das 62.393 confirmações divulgadas neste sábado, por meio do Painel Covid-19, do Governo do Estado, 41.450 já superaram a doença. Há outros 25.583 casos ainda em investigação no Estado.

Dez pessoas morreram por conta da infecção nas últimas 24 horas, somando 1995 óbitos no Estado. A taxa de letalidade está em 3,2%. Do total de mortes, 865 são mulheres e 1.130 são homens. As cidades com maiores de perdas pela doença são Serra (361), Vila Velha (334), Vitória (294), Cariacica (265) e Cachoeiro de Itapemirim (82).

