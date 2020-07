Mãe mata andarilho que tentou estuprar filho de 13 anos em Marataízes 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1654

Um homem – em situação de rua – foi morto a facadas no último sábado (18), em Marataízes. Segundo a Polícia Civil, o andarilho é suspeito de ter tentando estuprar um menino de 13 anos, pouco antes de ser morto pela mãe do garoto.

Tudo aconteceu no bairro Nova Marataízes, quando o adolescente foi até uma padaria comprar o que a mãe havia pedido. Quando saiu do estabelecimento, o suspeito, conhecido como Maurício Baiano, tentou agarrar o menino e estuprá-lo.

O adolescente conseguiu escapar e correu para a casa. Populares que viram a ação de Maurício passaram a agredir e espancá-lo com chutes, socos e pedaços de madeira. Assutado, o menino chegou em casa e relatou para mãe o que havia acontecido. Furiosa, a mulher foi atrás do suspeito com uma faca e desferiu diversos golpes no pescoço e no rosto da vítima.

Em seguida, tendo ciência de que havia matado o suspeito de tentar violentar seu filho, ela seguiu até a Delegacia Regional de Itapemirim, e se apresentou, antes mesmo da ocorrência policial ficar pronta e ser encaminha a DP.

De acordo com o delegado Thiago Viana, a mulher foi ouvida e liberada, o caso segue sob investigação. O corpo do homem foi removido para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

