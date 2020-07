Indícios de corrupção: Câmara abre CPI contra prefeito de Muniz Freire

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 65

A Câmara Municipal de Muniz Freire aprovou recentemente a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra o prefeito Carlos Brahuim Bazzarella, popular “Doutor Carlinhos”, por indícios de corrupção em sua administração, e também decidiu encaminhar o caso ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para instauração de processo.

O vereador Flávio Antunes Vieira (Podemos) já havia apresentado ao Ministério Público Estadual (MPES) um requerimento apontando supostos atos ilícitos praticados pelo prefeito e no dia 24 do mês passado protocolou na Câmara Municipal o pedido de abertura de CPI. Segundo o documento, as ações “evidenciam crime de responsabilidade, e também constituem improbidade administrativa”.

Denúncias acatadas

As seguintes denúncias foram acatadas pelos vereadores de Muniz Freire em sessão realizada no último dia 29:

*Item 2.2.2, aprovado por 4 x 2: Denúncia que aponta que houve superfaturamento na aquisição de marmitex para atender aos servidores que trabalharam na barreira sanitária de enfrentamento à Covid-19, entre os dias 23 de abril e 22 de maio deste ano. Três empresas participaram da pesquisa de preço e, nas tomadas de valores pela Prefeitura, as marmitas custavam R$ 19,30, R$ 17 e R$ 21. No entanto, o vereador Flávio informou que as empresas vendem marmitex, diariamente, no valor de R$ 10;

*Item 2.2.4, aprovado por 4 x 2: aponta irregularidade no ordenamento de liquidação de nota de empenho de óleo diesel e óleo lubrificante sem os documentos formais para o ato;

*Item 2.2.5, aprovado por 4 x 2: Denúncia aponta que o prefeito ordenou a compra de uma quantidade excessiva de pneus, óleo lubrificante e filtros, sem licitação, usando o Fundo Municipal da Saúde. Segundo a denúncia, essas despesas são correntes e deveriam seguir as regras de licitação, já que fogem do urgente.

Formação da CPI

Acatada a denúncia contra o prefeito Doutor Carlinhos, a Câmara instaurou a Comissão Parlamentar de Inquérito que após sorteio foi formada pelos seguintes vereadores: Roberto Paulúcio (PP), como presidente; Edimar Pereira Chaves (PR), como secretário; e Wilson da Silva Braga (PEN), como relator.

De acordo com o Art. 356, do Regimento Interno da Câmara, parágrafo 18, o processo contra o prefeito deverá estar concluído no prazo de 90 dias, contados da data em que se efetivar a sua notificação.

Durante os trabalhos, a Comissão poderá realizar diligências e audiências que se fizerem necessárias para o depoimento do denunciado, inquirição de testemunhas e outros atos. O prefeito terá direito a ampla defesa

Concluído os trabalhos, será convocada a sessão para julgamento e o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração e, havendo condenação, expedirá Decreto Legislativo de cassação do mandato do prefeito.

Pelo parágrafo 17, sendo o denunciado condenado ou não à perda do mandato, o presidente da Câmara deverá comunicar à Justiça Eleitoral o resultado.

Inelegível

O Parágrafo Único, do Art. 356, diz que o prefeito que perder o mandato ficará inelegível para qualquer cargo eleitoral, em qualquer nível de Poder, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foi eleito e nos oito anos subsequentes ao término da legislatura.

