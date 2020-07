Hospital Padre Máximo, em Venda Nova, vai receber mais R$ 2 milhões em verba federal para custeio e manutenção

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 126

O Hospital Padre Máximo (HPM) vai receber mais R$ 2 milhões em verbas federais para custeio e manutenção da unidade. Além desse dinheiro, já foram disponibilizados outros R$ 5,5 milhões, segundo o deputado federal, Evair de Melo, que viabilizou os recursos por meio de indicações de emendas para investimentos (infraestrutura e equipamentos), e custeio da entidade.

Esse dinheiro ajudou o HPM a ampliar seus serviços e oferta de leitos nos últimos anos. Uma das grandes conquistas da unidade filantrópica foi a construção da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), inaugurada em 15 de julho de 2019. Além disso, o hospital oferece medicina de alta complexidade, equipe multidisciplinar, atendimento completo em diversas especialidades médicas, com consultas, exames, diagnósticos, cirurgias e tratamentos, além de adotar as práticas mais atuais que já são oferecidas nos grandes centros.

O HPM é uma entidade sem fins lucrativos, fundado em 1959, e reconhecido como utilidade pública federal devido aos relevantes serviços prestados. A instituição é o maior e mais importante hospital da Região Sul Serrana do Estado. Antes de completar um ano da inauguração da primeira UTI, a instituição disponibilizou, em junho de 2020, mais 10 leitos, totalizando 20 vagas de terapia intensiva, 19 delas, pelo SUS.

Desde a inauguração da UTI já foram atendidas 562 pessoas, sendo 30% dos pacientes moradores de Venda Nova do Imigrante (169 pessoas), 10% de Conceição do Castelo (54 pessoas), 8% de Domingos Martins (46 pessoas) e 7% de Brejetuba (37 pessoas). Os outros 46% dos pacientes atendidos são de demais municípios capixabas, dentre eles, Serra, Cariacica, Ibatiba, Cachoeiro, entre outros.

Desde a inauguração, os leitos SUS de UTI do Hospital mantém taxa de ocupação acima de 90% (92,6% em 2019 e 93,55% no primeiro semestre de 2020), com taxa de permanência de 5,96 dias em 2019 e 5,6 dias em 2020, resultado abaixo da média nacional, que é de 6,5 dias. A taxa de satisfação do paciente ou familiar tem sido mantida em 100% desde a inauguração.

