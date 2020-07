Homem é preso pela Guarda Municipal após agredir e ameaçar esposa com faca em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 204

Um homem foi detido pela Guarda Municipal, na manhã desta segunda-feira (27), após agredir e ameaçar de morte com uma faca a sua esposa, em Cachoeiro de Itapemirim. O fato aconteceu na rua Alfredo Sartório, por volta das 7h40, no bairro Paraíso.

De acordo com informações da Polícia Civil, os guardas foram abordados por populares que informaram que haveria um homem de calça jeans e sem camisa ameaçando uma mulher com uma faca na mão. Chegando ao local, a Guarda Municipal encontrou o suspeito discutindo com uma mulher, que seria a sua esposa, mas a arma branca já estava jogada no chão.

Na hora que estavam algemando o suspeito, por estar muito agressivo, sua mãe pegou a faca e levou para dentro da residência. Ao solicitar a entrega do objeto, a vítima comunicou a Guarda que estava sentido dores pelo corpo, que segundo ela, havia sido agredida e que o agressor teria ateado fogo em sua roupa.

O suspeito de agressão e o material apreendido foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

A Guarda Civil Municipal de Cachoeiro ressalta que casos de violência doméstica devem ser denunciados pelos telefones 190 (Ciodes) e 180 (Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência).

