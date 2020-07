HECI é a única instituição capixaba a participar do “Consórcio Nacional de Covid-19 em Pacientes com Câncer”

Por Redação - Redação 47

Na pandemia da COVID-19 o câncer está entre as condições que podem predispor a uma maior gravidade da infecção, o que inclui pacientes com diagnóstico de neoplasias malignasno grupo de risco.

Pacientes oncológicos têm, frequentemente, uma diminuição da imunidade por conta da própria doença, por um estado debilitado de recuperação pós-cirúrgica ou, ainda, pelo efeito imunossupressor de alguns tratamentos, como quimioterapia, uso de corticosteroides, transfusões de sangue e radioterapia. Assim, quando um paciente imunocomprometido adquire a infecção pelo coronavírus, o risco de uma evolução mais agressiva da doença é significativo, aumentando os índices de letalidade.

Neste contexto, surge o ONCOVID 19.1 um projeto idealizado pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) e aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) com o propósito de conhecer melhor o impacto da epidemia do novo coronavírus em pacientes oncológicos.

A proposta dessa iniciativa é mensurar o impacto do novo coronavírus entre os pacientes com câncer e, assim, ampliar as informações disponíveis no país para embasar a elaboração de estratégias, protocolos e políticas de enfrentamento e combate ao novo coronavírus e de cuidado dos pacientes oncológicos.

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim é a única instituição capixaba participando do projeto.

Veja abaixo as instituições que participam do projeto ONCOVID 19.1**:

INCA – Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Rio de Janeiro/RJ)

NOHC – Núcleo de Oncologia e Hematologia do Ceará (Fortaleza/CE)

Oncológicado Brasil – Ensino e Pesquisa (Belém/PA)

Hospital de Clínicas da Unicamp (Campinas/SP)

Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Cachoeiro de Itapemirim/ES)

Hospital Moinhos de Vento (Porto Alegre/RS)

ISENP- Instituto Sensumed de Ensino e Pesquisa Ruy Franca(Manaus/AM)

Liga Norte Rio-grandense Contra o Câncer (Natal/RN)

Sociedade Beneficente de Senhoras – Hospital SírioLibanês (Brasília/DF)

Fundação Faculdade Regional de Medicina São José do Rio Preto (São José Do Rio Preto/SP)

Importante enfatizar que O Hospital Evangélico não é um serviço de referência em Covid-19 e que os pacientes oncológicos com suspeita da doença são encaminhados para as unidades de referência dos seus municípios para confirmação diagnóstica e tratamento.

O projeto ONCOVID-19 apenas acompanha a evolução dos casos dos pacientes oncológicos acometidos pelo coronavírus.

** – Lista de instituições participantes fornecida pela Plataforma Brasil em 19/jul/2020.

