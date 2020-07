Guarda Municipal de Anchieta conta com duas novas viaturas

Por Redação - Redação 16

A Guarda Civil municipal de Anchieta conta com dois novos veículos. A Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência Municipal de Segurança Pública e Social, entregou na manhã desta quarta-feira (01) duas novas viaturas à coorporação. Os veículos são locadas e conforme prevê o contrato devem ser substituídos por outras novas a cada dois anos de uso.

.No início deste ano, por intermédio do Deputado Estadual Coronel Alexandre Quintino, a Guarda Municipal recebeu a doação de 02 viaturas da Polícia Rodoviária Federal que estão sendo utilizadas no patrulhamento preventivo diário e na ronda Maria da Penha. Ainda, nessa mesma época a Prefeitura locou mais uma nova viatura para atender o interior do município.

“Estamos passando por um processo de reestruturação das viaturas da Guarda Municipal, como forma de reconhecimento pelo excelente serviço prestado pelos agentes e como forma de dar melhores condições de trabalho a esses servidores”, disse o prefeito Fabrício Petri.

