Grave acidente mata dono de uma das mais antigas barbearias de Venda Nova do Imigrante

Um grave acidente no início da noite deste sábado (11), na descida do chamado Morro do Filetti, em Venda Nova do Imigrante, causou a morte de José Antônio Cesconeto. José Antônio, cujo apelido era Zé Barbeiro, era dono de uma das mais antigas barbearias do município.

Por ser uma pessoa bastante conhecida e querida na cidade, sua morte causou muita comoção. Ao saberem do acidente, muitos amigos e conhecidos foram até a barbearia, que estava fechada, prestar as últimas homenagens.

O carro que dirigia, segundo familiares, colidiu contra uma árvore, às margens da estrada de chão que dá acesso à principal rampa de voo livre da cidade .Um amigo, que estava com ele no automóvel, não sofreu ferimentos.

O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim. O velório será na capela mortuária do Cemitério Municipal de Venda Nova do Imigrante, às 17h e, logo depois, ocorrerá o sepultamento.

