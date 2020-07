Grandes empresas devem abrir mais de cinco mil postos de trabalho no Sul do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 492

Advertisement

Advertisement

Com o arrefecimento da pandemia do novo coronavírus, o mercado ensaia a retomada. Na região Sul, grandes empresas se mobilizam na busca de mão de obra para início nos próximos meses. Outras, têm previsão de contratação para o ano que vem. Ao todo, mais de cinco mil vagas de trabalho devem ser criadas.

Somente a Samarco, em Ubu, Anchieta, vai contratar 700 profissionais até o final do ano. E há chances para áreas como metalomecânica, alimentação e logística. A siderúrgica estava parada desde 2015, por causa do rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, e vem retomando parcialmente suas operações. As informações foram dadas pelo gerente-geral de operações da empresa, Sérgio Mileipe, em uma live no início de julho.

Em Presidente Kennedy também há a expectativa de início das obras do Porto Central e, segundo o presidente do empreendimento, José Maria Vieira Novaes, o grupo está em fase final de negociação dos contratos comerciais e do condicionamento financeiro para começo das obras do primeiro terminal, previsto para o início de 2021. Na fase de implantação, que deve durar três anos, serão gerados dois mil empregos diretos e outros dois mil, indiretos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“A perspectiva é boa, sofremos um atraso no processo de negociação por conta da pandemia, que não apenas dificultou a comunicação, mas também teve impacto no setor de petróleo, que absorveu quedas nos preços dos barris. As conversas, no entanto, foram retomadas e esperamos concluir as negociações com sucesso. Já temos todas as licenças ambientais em mãos, estamos agora cumprindo as condicionantes da licença de instalação”, informou.

Na instalação da planta, as vagas serão voltadas para a construção civil. “Nessa fase, estão incluídas a dragagem do canal de acesso, a construção de um quebra-mar e um cais para atracação de navios. Os empregos que serão gerados são compatíveis com obras desse porte, com muita movimentação de terra, transporte de insumos, de pedra, areia e concreto. São vagas para pedreiros, carpinteiros, engenheiros, ajudantes, operadores de máquinas pesadas e também todo setor de apoio, como compras, planejamento, almoxarifado e controle de qualidade”, ressalta.

As contratações, segundo Novaes, devem ter início no final deste ano, mas o grupo já está recebendo currículos pelo e-mail [email protected]

Em Cachoeiro de Itapemirim, a expectativa é pela fábrica de papel da Suzano, que deve ficar pronta até o final deste ano. Serão 300 empregos diretos e indiretos durantes as obras, além de 300 empregos diretos e indiretos na operação. O empreendimento será instalado em área localizada na comunidade do Retiro, na localidade de Safra, próximo à ES 482 e à BR 101. O empreendimento faz parte de um pacote de investimentos anunciados pela Suzano no final do ano passado.

Advertisement

Em Rio Novo do Sul, a Laticínios Porto Alegre vai instalar sua fábrica de industrialização de leite. A inauguração está prevista para junho de 2021. A fábrica, que já obteve a licença de implantação, deve começar a operar no primeiro semestre do próximo ano. O investimento será de R$ 45 milhões e vai gerar 120 empregos diretos e 100 indiretos. Atualmente, a Laticínios Porto Alegre conta com 440 produtores de leite locais cadastrados, que garantem a captação diária de 100 mil litros do produto. A expectativa é que esse número seja ampliado para 800 produtores até o ano que vem.

Veja onde estão as vagas e como se candidatar

Samarco

As vagas são para vários níveis de escolaridade e as inscrições devem divulgadas pelo Sine de Anchieta, na internet, no site vagas.com e no site da empresa. As oportunidades serão para cargos de engenheiros mecânico, instrumentista, meio ambiente, automação e eletricista, ajudante e montador de andaime, técnico em segurança do trabalho, mecânico de manutenção, técnicos em logística, automação, eletrotécnico e mecânico, além de caldeireiro, eletricista e soldador.

Porto Central

As vagas para o trabalho nas obras ainda não estão abertas, no entanto, o grupo já está recebendo currículos pelo [email protected] As vagas são para construção pesada, e incluem profissionais como pedreiros, carpinteiros, engenheiros, ajudantes, operadores de máquinas pesadas e também de todo setor de apoio, como compras, planejamento, almoxarifado e controle de qualidade.

Fábrica de papel da Suzano

A fábrica de papel da Suzano, que será construída em Cachoeiro de Itapemirim, vai gerar 300 vagas de trabalho durante as obras e outras 300 quando a planta industrial entrar em operação. O cadastramento de currículo pode ser feito no site da empresa. Basta clicar na vaga pretendida e fazer o cadastro. Em cada vaga há informações sobre a escolaridade necessária e as atribuições do cargo.

Laticínios Porto Alegre

A implantação da indústria de beneficiamento de leite vai gerar 120 empregos diretos e outros 100 indiretos entre as obras e operação. As vagas de trabalho serão divulgadas no momento oportuno, segundo informou a empresa em maio, quando a obra foi anunciada. A prioridade será mão de obra local, com aproveitamento de muitos profissionais que estarão trabalhando na implantação da indústria.

As vagas serão anunciadas nos meses anteriores à inauguração. No entanto, os currículos já podem ser enviados para o e-mail: [email protected] Importante preencherem o campo de Assunto do e-mail com “Rio Novo do Sul + cargo pretendido” para facilitar a identificação do candidato e a triagem pelo RH.

Porto Central na expectativa pela implantação de ferrovia

O Porto Central está sendo desenvolvido no modelo de condomínio portuário. Na prática, os empreendedores serão responsáveis pela infraestrutura portuária, terrestre e de utilidades (tais como dragagem, quebra-mar, cais e píeres e vias de acesso) e os clientes arrendam áreas para a implantação de suas respectivas indústrias e terminais.

“O primeiro terminal que vai operar é o de líquidos, para movimentação de petróleo e derivados, como gasolina e diesel. São mais de 20 terminais, que serão construídos de acordo com os avanços comerciais. Mas o mais importante é tirar o primeiro terminal do papel, pois a infraestrutura comum – dragagem e quebra-mar – será concluída na primeira fase. Só nessa primeira fase está previsto o investimento de R$ 3 bi em três anos”.

Os demais terminais, segundo Novaes, têm uma pré-condição, que ainda precisa ser resolvida: a Estrada de Ferro Vitória-Rio (EF 118). A mineradora Vale e os governos estadual e federal estão acertando a construção do primeiro trecho, ligando Cariacica até Ubu, em Anchieta. “Estamos na expectativa para o segundo trecho, que seria Anchieta a Presidente Kennedy, no Porto Central. Com a ferrovia, chega o milho, a soja, o aço, vários insumos não apenas para exportação, mas para serem beneficiados na região”, conclui Novaes.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.