Governo do ES dialoga com representantes do setor de eventos

Por Redação - Redação 62

Na manhã desta segunda-feira (27) a retomada dos eventos no Espírito Santo foi pauta de dois importantes encontros. O tema, que já vem sendo tratado pelas Secretarias de Turismo (Setur) e da Cultura (Secult) com os representantes do setor durante a pandemia, foi ampliado, reunindo lideranças do setor, integrantes da Frente Parlamentar de Proteção e Recuperação Econômica e Social do Empreendedorismo Capixaba da Assembleia Legislativa (ALES), secretários estaduais e membros do Centro de Comando e Controle do Covid-19 (CCC) do Espírito Santo.

Durante a pandemia, a Setur tem mantido diálogo com o setor, principalmente com representantes dos eventos de negócios, entretenimento e lazer. “A pandemia determinou a interrupção de todo e qualquer evento no Espírito Santo. Neste período, temos dialogado com representantes do setor, colaborando na construção de uma retomada gradual, seguindo os protocolos necessários para o retorno seguro desta atividade. Hoje, levamos aos membros do Centro de Comando e Controle a proposta resultante dessa construção conjunta”, explicou o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.

São reivindicações do setor: a elaboração de um plano de retorno dos eventos, de forma gradual e com protocolos de segurança sanitária; a inclusão do setor na Matriz de Risco da Covid-19; e apoio financeiro para profissionais e empreendedores que atuam nessas áreas.

O secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, explica que tem participado do debate nacional acerca do tema, inclusive, com o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. “As medidas de retomada do setor cultural estão na pauta de discussões da Secult, bem como ações mitigadoras e emergenciais. Temos participado ativamente da regulamentação da Lei Aldir Blanc, que também servirá como apoio para o setor. Acompanhando a situação da cena cultural, estamos debruçados sobre a discussão de formatos e novos protocolos, sempre alinhados com a saúde e preservando a segurança sanitária de todos os envolvidos”, disse.

Comando e Controle

O Secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, participou do debate e afirmou que o Governo tem dado passos para que, de forma gradativa e segura, as atividades sejam retomadas. “Recebemos as propostas e, junto com a Secretaria da Saúde, vamos analisar buscando formatar um calendário gradativo e seguro para todos”, afirmou.

