Frente fria chega ao ES nesta quarta (15) e temperatura deve cair nas regiões Sul e Serrana 

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a passagem de uma frente fria, que chega ao Espírito Santo nesta quarta-feira (15), deve deixar o o tempo instável, e as temperaturas, ficam mais amenas, principalmente nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória.

A passagem do fenômeno sobre o oceano aumenta a agitação marítima entre o Litoral Sul e a Grande Vitória e acelera o vento por todo a Litoral Capixaba.

Ainda segundo o Incaper, são esperadas chuvas ocasionais na quarta (15) e quinta (16), em seguida, o sol aparece com variação de nuvens, e as temperaturas começam a ficar mais elevadas. A previsão de chuva rápida no sábado (18) e no domingo (19).

