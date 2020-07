Foragido é preso com mais de 35 quilos de maconha na BR 262 em Ibatiba

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 105

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na madrugada desta quinta-feira (23), na BR 262, em Ibatiba, um foragido da justiça conduzindo veículo roubado e transportando tabletes de maconha. A ação ocorreu com o apoio da Polícia Federal.

Equipe do Núcleo de Operações Especializadas (NOE) da PRF, a partir do compartilhamento de informações com a Polícia Federal, interceptou um veículo Honda/WR-V com um ocupante.

A abordagem ocorreu após acompanhamento ao veículo que empreendeu fuga e não atendeu a solicitação de parada dos policiais.

Em consulta aos sistemas operacionais, foi verificado em desfavor do condutor, um mandado de prisão em aberto aguardando cumprimento, expedido pela Vara de Criminal da infância e da juventude da comarca de Timóteo/MG, em 09/07/2019, pelos crimes de tráfico e receptação.

Foi realizada vistoria no interior do veículo, sendo localizados 34 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 35,5 Kg.

O condutor, o veículo recuperado e drogas apreendidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante/ES para os procedimentos cabíveis.

