Farmácia Municipal de Cachoeiro orienta sobre dispensação de cloroquina

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 25

A Farmácia Municipal disponibilizou em sua página no portal da Prefeitura de Cachoeiro as regras para dispensação de cloroquina para tratamento de Covid-19. O endereço é: www.cachoeiro.es.gov.br/ farmacia.

Um dos objetivos é reforçar a orientação de que a receita médica necessária para a retirada do remédio no local é a chamada receita de controle especial, uma vez que, a partir de recente resolução da Agência Nacional Vigilância Sanitária (RDC 351/2020), o medicamento passou a ser considerado um psicotrópico.

Além disso, o usuário precisa ter em mãos o cartão do SUS e o Termo de Ciência e Consentimento, preenchido e assinado pelo médico e pelo paciente ou responsável. O modelo do documento, que informa os efeitos colaterais possíveis e a não existência, até o momento, de estudos científicos que comprovem a eficácia da cloroquina no tratamento da doença, está disponível no site para ser baixado.

No endereço eletrônico, a Farmácia Municipal também frisa que disponibiliza a cloroquina exclusivamente para o tratamento de Covid-19, em razão da pandemia. Para outras doenças com indicação de tratamento com o medicamento, como lúpus e reumatismo, o usuário deve procurar pela Superintendência Regional de Saúde, situada no bairro BNH.

“A cloroquina é uma das alternativas terapêuticas previstas no nosso Plano de Contingência para Covid-19 e está disponível na Farmácia Municipal, que cumpre todas as exigências para dispensar o medicamento”, ressalta a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

A Farmácia Municipal está localizada à rua 25 de Março, 73/79 (prédio do antigo Sine), e funciona, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Mais informações pelo telefone (28) 3155-5385.

