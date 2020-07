Ex-secretária de Esportes de Itapemirim tem auxílio emergencial aprovado

Por Redação - Redação 353

Enquanto milhares de brasileiros que cumprem os requisitos para obter o auxílio emergencial ainda não receberam nada, cerca de 620 mil pessoas receberam sem ter direito ao benefício. É o que aponta um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU).

O benefício de R$ 600 — ou R$ 1.200 para mães chefes de família — é destinado a trabalhadores informais, MEIs (microempreendedores individuais), autônomos e desempregados, e não pode ser pago a agentes públicos, mesmo que temporários.

A ex-secretária de Esportes de Itapemirim, Loriane Silva Calixto, é uma das milhares de pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial do governo federal. A informação pode ser conferida no Portal da Transparência. Loriane é esposa do dentista Evandro Paiva, primo do ex-prefeito do município, Luciano Paiva, e já teve seu nome envolvido em outros escândalos no município litorâneo.

Entre eles, na eleição de 2014, a então Secretária de Esporte de Itapemirim foi detida acusada de crime eleitoral. Loriane Silva Calixto Paiva e o marido foram levados à Polícia Federal com R$ 200mil e material de campanha. Em 2015 também esteve envolvida na Operação Olísipo, que afastou o Prefeito de Itapemirim, Luciano Paiva, e quatro secretários, entre eles a esposa do sobrinho do prefeito.

O esposo de Loriane, o dentista Evandro Paiva, é suspeito de fazer parte do esquema mostrado no Cadê o Dinheiro que Estava aqui, no Fantástico, da Rede globo. Evandro ainda é o braço direito do prefeito afastado Luciano Paiva, seu primo.

Por telefone, o marido Loriane, Evandro Passos Paiva, disse a reportagem do AQUINOTICIAS.COM que ficou sabendo do ocorrido na noite de sexta-feira (24), mas que na segunda-feira (27) irá procurar a Caixa Econômica Federal e também a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência a respeito do caso.

Ele acredita que pode ser uma montagem com motivações políticas.

Cadê o dinheiro que estava aqui?

Em dezembro de 2015, o Fantástico exibiu uma reportagem sobre desvio de dinheiro na Prefeitura de Itapemirim. Segundo investigações do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o prefeito do município, Luciano de Paiva Alves (PSB), e dois primos dele seriam os responsáveis por esse desvio: Leonardo Paiva e Evandro Passos Paiva.

Segundo as investigações, uma empreiteira a serviço do prefeito e dos primos comandava as fraudes e a propina. Confira a matéria exibida no Fantástico, da rede Globo:

*matéria atualizada às 14h43 do dia 25/07/2020

