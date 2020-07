Estradas do interior de Anchieta recebem aplicação de Revsol

Por Redação - Redação 27

As estradas do interior de Anchieta estão recebendo melhorias. Um trecho de 3,5 km, entre as comunidades de Emboacica e São Mateus, está recebendo a aplicação de Revsol. Os trabalhos devem terminar esta semana.

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Infraestrutura, vem realizando um amplo trabalho com aplicação do produto em diversas vias, a fim de deixar as estradas mais compactas e seguras. Várias vias, principalmente as de grande movimentação, receberam o material.

O Revsol é aplicado, misturado com argila, molhado e compactado, a fim de deixar as estradas mais firmes e seguras para quem trafega. De acordo com o titular da pasta, Leonardo Abrantes, o objetivo é deixar as estradas do interior em boas condições de tráfego para fomentar o agroturismo e facilitar a escoação da produção agrícola. .

A Prefeitura já aplicou recentemente Revsol nas estradas de Chapada do Á, Boa Vista, Santa Helena, Itaperoroma Baixa e no trecho entre Inhaúma e a Rodovia do Sol. Nos próximos dias, segunda Abrantes, a aplicação do produto será nas estradas das localidades de Belo Horizonte e Goembê.

