'ESQUENTA DIA C' para celebrar o Dia de Cooperar no ES

Comemorado todo primeiro sábado de julho, no Dia Internacional do Cooperativismo, o Dia de Cooperar 2020 terá ares diferentes. Acompanhando o ritmo de lançamentos e celebrações totalmente virtuais realizadas pelas unidades estaduais do Sistema OCB, o Espírito Santo preparou uma programação musical e familiar para a sexta-feira (3). Serão duas horas de show em uma live solidária com a dupla sertaneja capixaba Breno e Bernardo. E no sábado (04), a programação nacional do Dia C contará com o show da banda Skank…leia mais em Safra ES.

