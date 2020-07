Espírito Santo fica em 1º lugar no Ranking Transparência Covid-19

Por Redação - Redação 69

O Espírito Santo é mais uma vez 1º lugar na divulgação dos dados referentes à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). É o que mostra a versão 2.0 da análise realizada pela ONG Open Knowledge Brasil (OKBR), que incluiu novos critérios de avaliação para a elaboração do Índice de Transparência da Covid-19, com o dobro de quesitos do estudo anterior.

O ranking foi divulgado nesta sexta-feira (10), medindo a capacidade dos Estados e da União de fornecerem informações atualizadas e confiáveis sobre número de casos, de mortes e locais de ocorrência, entre outros dados.

O resultado consolida o Estado do Espírito Santo como exemplo de transparência para o Brasil, já que somos 1º lugar também no Ranking de Transparência no Combate à Covid-19, da ONG Transparência Internacional. O estudo mede a capacidade de Estados e municípios de fornecerem dados atualizados e confiáveis sobre contratações emergenciais.

O Espírito Santo obteve 97 pontos no ranking da OKBR, em uma escala de zero a 100. O Ranking Transparência Covid-19 2.0 passou a cobrar mais dados sobre a população atingida e a infraestrutura das redes de saúde. O Estado se destacou por disponibilizar informações detalhadas e de fácil acesso nos dois quesitos, por meio do site oficial sobre o novo Coronavírus: www.coronavirus.es.gov.br.

O site passa por constantes melhorias, incluindo novas consultas por meio de parceria entre a Secretaria de Controle e Transparência (Secont), a Secretaria da Saúde (Sesa), a Superintendência Estadual de Comunicação Social (Secom), o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) e os demais órgãos do Governo do Estado.

Estudo

O estudo da OKBR mostrou que apenas cinco Estados – um deles, o Espírito Santo – disponibilizam nos microdados informações sobre os casos notificados de Covid-19. O Painel Covid-19 – que concentra as informações oficiais e atualizadas sobre a doença no Estado – exibe, além dos casos confirmados, as notificações realizadas, os casos em investigação e os descartados.

Além disso, uma nova consulta foi disponibilizada no Painel, exibindo a quantidade total de pessoas privadas de liberdade que pertencem ao grupo dos confirmados. O dado é dividido entre casos ativos, curados e óbitos, e detalha também as ações de enfrentamento à pandemia no ambiente prisional. O estudo da OKBR mostra que apenas 46% dos avaliados divulgam esse dado.

Metodologia

A análise realizada pela OKBR é composta de três dimensões: conteúdo, granularidade e formato. Cada dimensão é constituída por um conjunto de aspectos avaliados separadamente, aos quais são atribuídos diferentes pesos para a elaboração da nota de zero a 100.

No item conteúdo, a avaliação leva em conta a diversidade de informações disponibilizadas, como o perfil detalhado dos pacientes (gênero, idade, doenças pré-existentes). Já em granularidade é analisado o detalhamento geográfico das informações, os microdados da situação por municípios e bairros. A categoria formato leva em conta a facilidade de visualização do conteúdo, a apresentação de séries históricas e a disponibilização do formato dados abertos.

