Espírito Santo está entre os cinco estados do país com tendência na queda de mortes por Covid-19

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 107

O consórcio de veículos de imprensa apontou que o Espírito Santo está entre os cinco estados do país com tendência de queda no número de mortes por Covid-19.

De acordo com o levantamento, o Estado teve queda de 16% no número de novos óbitos pela doença. Foi levada em conta a média de novas mortes nos últimos sete dias até a publicação do balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.

Segundo dados atualizados no Painel Covid do Governo do Estado, o ES chegou a marca dos 60.009 infectados e 1.929 mortes em decorrência do novo coronavírus. Além do ES, apresentaram queda os estados do Rio de Janeiro (-21%), Acre (-35%), Amapá (-25%) e Pará (-45%).

Os estados com tendência de alta no número de mortes são Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Piauí e Rio Grande do Norte.

O levantamento divulgado nesta quinta-feira (9) e aponta que em 24 horas, foram registradas 1.199 mortes e 1,7 milhão de infectados no Brasil. O país soma 69.254 óbitos e já tem 1.759.103 casos confirmados. Foram 42 mil novos casos registrados em um dia.

