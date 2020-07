ES recebe mais de 500 mil itens de EPI’s para enfrentamento da Covid-19

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 7

O Governo do Estado recebeu, na noite dessa sexta-feira (22), a doação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) oriunda do projeto Todos pela Saúde. São mais de 500 mil itens que ajudarão no enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19). Foram doadas máscaras N95, máscaras tradicionais, pares de luvas, aventais e óculos.

Os itens foram destinados à Secretaria da Saúde (Sesa), que encaminhará o material para hospitais referenciados no atendimento à Covid-19: Dr. Jayme Santos Neves e Dório Silva, ambos na Serra; Infantil de Vitória; Hospital Silvio Avidos, em Colatina; Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus; e os filantrópicos, Santa Casa de Misericórdia e Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, ambos em Cachoeiro de Itapemirim.

“É um projeto que nos oferta um importante apoio de gestão e nos ajudará ainda mais na organização de ações. A doação será encaminhada a sete hospitais de referência, mas também poderemos administrá-los para outras unidades”, informou a subsecretária de Estado de Assistência em Saúde, Quelen Tanize.

De acordo com a referência técnica de apoio ao projeto “Todos Pela Saúde” no Estado, Renata Gigante, a proposta do projeto é “mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19 no País por meio de ações suplementares e estratégicas”.

Todos pela Saúde

O Todos pela Saúde foi criado para ajudar a combater a Covid-19 por meio de uma aliança de profissionais de diversas áreas da saúde. Em parceria com o Sistema Unico de Saude (SUS), eles trabalham com o objetivo de organizar as demandas dos Estados para definir e realizar ações prioritárias. Conheça o projeto em: https://www.todospelasaude.org/

