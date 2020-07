ES inicia avaliação de aprendizagem de alunos da rede estadual; veja calendário

Por Redação - Redação 9

Nesta quarta-feira (15), a Secretaria da Educação (Sedu) deu início à aplicação das Avaliações Diagnósticas, que visam identificar as aprendizagens e as habilidades desenvolvidas pelos estudantes em 2019.

Será um importante momento para levantar evidências e identificar possíveis defasagens de aprendizagens e, a partir da análise dos resultados, ter uma melhor compreensão da turma em relação às habilidades consolidadas para nortear o planejamento, as propostas de intervenções pedagógicas e a continuidade do processo educativo.

As avaliações não serão pontuadas e poderão ser realizadas pelos estudantes em casa, no formato on-line. Aqueles que não tiverem acesso à Internet poderão realizá-las na escola, quando as aulas presenciais retornarem, por meio de equipamentos na unidade de ensino, ou ainda, no formato impresso, caso haja necessidade.

Todo o processo de realização das avaliações pelos estudantes será monitorado pela direção escolar e pela Subgerência de Avaliação Educacional da Sedu por meio da plataforma do CAED/UFJF (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora).

Todo o trabalho foi elaborado pela Sedu em parceria com o CAED, tendo como base o Currículo do Espírito Santo (Educação Infantil e Ensino Fundamental), de 2018, e o Currículo Básico Escola Estadual (Ensino Médio), de 2009. “As respostas das avaliações realizadas no formato on-line serão coletadas automaticamente por uma plataforma de resultados, já as realizadas de forma impressa, deverão ser lançadas pelo professor aplicador na referida plataforma. Os resultados serão analisados e disponibilizados para as escolas por meio de relatórios categorizados por turma, possibilitando identificar as habilidades desenvolvidas e as não consolidadas pelos estudantes”, afirmou a subsecretária de Estado de Planejamento e Avaliação, Isaura Nobre.

Cronograma

Os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, que são o público-alvo das avaliações diagnósticas neste momento, deverão seguir um cronograma que será direcionado por Componentes Curriculares para cada etapa de ensino.

– 15 a 20/07: Língua Portuguesa e Matemática, para estudantes do Ensino Fundamental (6º ao 9ª ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª séries);

– 22 a 27/07: Filosofia e Sociologia, para o Ensino Médio (2ª e 3ª séries), e Inglês para o Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª séries);

– 29/07 a 03/08: História e Geografia, para estudantes do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª séries);

– 05 a 10/08: Ciências, para estudantes do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e de Física, Química e Biologia para estudantes do Ensino Médio (1ª a 3ª séries).

Veja aqui as informações sobre as Avaliações Diagnósticas:

Local: O aluno poderá realizar as avaliações em casa (no formato online) e na escola (formato online ou impresso) quando as aulas presenciais retornarem. (Quem não conseguir realizar a avaliação neste momento, poderá fazê-la quando as escolas voltarem às atividades presenciais).

Acesso: O link de acesso estará disponível, a partir desta quarta-feira (15), dentro de cada turma no Google Sala de Aula.

Monitoramento: a direção escolar (por meio da plataforma do CAED) poderá monitorar a realização das avaliações dos estudantes; e a equipe da Subgerência de Avaliação Educacional/SEDU também realizará o monitoramento de toda a Rede Estadual.

Resultados: As respostas das avaliações realizadas no formato online serão coletadas automaticamente, já as realizadas de forma impressa, no retorno das aulas presenciais, deverão ser lançadas pelo professor aplicador na referida plataforma. Após a realização das avaliações de todos os Componentes Curriculares previstos, as escolas receberão relatórios categorizados por turma, possibilitando identificar as habilidades desenvolvidas e as não consolidadas pelos estudantes.

