ES anuncia repasse de quase R$ 12 milhões para compra de alimentos da agricultura familiar

Por Redação - Redação 54

Advertisement

Advertisement

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta terça-feira (28), o repasse de quase R$ 12 milhões para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para as escolas da Rede Pública Estadual. Os recursos são oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e vão beneficiar 24 contratos e 18 cooperativas. A solenidade virtual teve a participação da vice-governadora Jaqueline Moraes, de secretários de Estado, parlamentares, representantes de entidades do setor.

“Uma crise sempre atinge quem mais necessita, fazendo aumentar a desigualdade, que é o maior problema em nosso País. Criar programas como este é fundamental para que possamos gerar oportunidades nesse momento difícil. Tenho conversado com nossa equipe de Governo para que prioridade continue sendo a agricultura familiar. Lançamos o programa AlimentarES, o Banestes passou a financiar a agricultura familiar e também aportamos R$ 1,5 milhão no Funsaf [Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar]”, destacou o governador Casagrande.

Serão adquiridos gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros, peixe, polpa e produtos estocáveis, como feijão, leite em pós, farinha, dentre outros produtos, da agricultura familiar e de empreendedor familiar rural ou suas organizações, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio. O contrato tem vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Os recursos serão destinados para a Rede Estadual, tendo como apoio 11 municípios: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, lembrou que a ação do Governo do Estado impacta positivamente e economicamente a vidas das pessoas. “Isso mostra a grande atenção dada pelo governador à agricultura familiar. Para que esses gêneros alimentícios de qualidade cheguem aos nossos alunos. No início da pandemia, quando as escolas passaram a ficar fechadas, tivemos que nos adequar para a distribuição dos alimentos para os estudantes. Hoje, temos essa segurança com a solução encontrada junto à agricultura familiar que, com certeza, ajudarão a economia girar”, disse.

De acordo com o subsecretário de Estado de Suporte à Educação, Aurelio Meneguelli, a expectativa é de que R$ 4 milhões destes contratos sejam executados no mês de agosto. “Em conjunto com as equipes do Incaper [Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica], temos tido um esforço de muitas mãos. Estamos bem organizados, garantindo a expectativa de venda destes agricultores”, disse.

O secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto, também sublinhou os investimentos no setor. “A compra desses alimentos providos das cooperativas da agricultura familiar, principalmente em meio à pandemia, só mostra o compromisso do Governo do Estado com os agricultores, além de promover hábitos de alimentação saudável para os alunos da Rede Estadual. São muitos investimentos, como o edital do Funsaf no valor de R$ 3 milhões para qualificar a estrutura produtiva das associações e cooperativas de agricultores familiares do Espírito Santo”, reforçou.

Advertisement

Para o diretor-presidente do Incaper, Antônio Machado, essas são ações que valorizam o homem e a mulher do campo. “O apoio do Governo é fundamental para a movimentação desse setor tão importante para a sociedade capixaba. O Incaper está presente realizando a assistência técnica aos produtores para sempre garantir a entrega de um bom alimento, agora também para os alunos da rede estadual de ensino”, afirmou.

Serão contempladas nessa ação: Cooperativa Agroindustrial de Garrafão (COOPERFRUIT); Cooperativa dos Agricultores Familiares Sul Litorânea do Estado do Espírito Santo (CAF SUL); Cooperativa dos Agricultores Familiares da Região Serrana do Espírito Santo (CAF SERRANA); Cooperativa da Agricultura Familiar de Cariacica (CAFC-ES); Cooperativa de Valorização Incentivo E Desenvolvimento Agropecuário Sustentável (COOPERVIDAS); Cooperativa dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio (CAFAC); Cooperativa da Agricultura Familiar de Cachoeiro de Itapemirim (CAF CACHOEIRO); Associação de Produtores Rurais de Roda D’água e Região (APRODER); Cooperativa de Laticínios Selita; Cooperativa Agropecuária de São Roque Do Canaã (COOAPE); Cooperativa da Agricultura Familiar de Rio Bananal – (CAF RIO BANANAL); Associação de Rádio Comunitário do Assentamento Florestan Fernandes (ARCAFF); Cooperativa de Agricultores Familiares de São Mateus (CAF SM); Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins (COOPRAM); Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves (CLAC); Cooperativa dos Agricultores Familiares de Colatina (CAF COLATINA); Associação de Produtores Rurais de Boa Vista (APROVISTA); e Associação dos Aquicultores de Cariacica (ACICA).

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.