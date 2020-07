Equipe da Deic de Cachoeiro recupera duas motos furtadas

Por Redação - Redação 22

A equipe da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim recuperou, na tarde dessa quarta-feira (15), duas motocicletas furtadas. Os veículos foram encontrados no bairro Doutor Gilson Carone, no município.

“Um dos veículos era uma moto do modelo Honda CG, que foi subtraída dentro de uma oficina mecânica nessa terça-feira (14), na cidade de Castelo. Ela foi encontrada com dois irmãos, sendo um com 24 e outro com 23 anos, suspeitos de integrarem um grupo criminoso que vem promovendo furtos de motocicletas na região”, informou o titular da Deic, delegado Rafael Amaral.

O outro veículo era uma moto Yamaha 125 furtada no último dia 07, na zona rural de Mimoso do Sul. “Ela foi apreendida com um adolescente de 17 anos que também faz parte desse grupo criminoso. Eles anunciavam os veículos para a venda em um bazar das redes sociais”, relatou o delegado.

Ainda de acordo com o responsável pela operação, o detido de 24 anos já tinha passagem por receptação. “Agora eles foram autuados em flagrante por crime de receptaçãoqualificada.Jáo adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) e foi reintegrado à família”, disse Amaral.

As investigações continuarão para desarticular o grupo que vêm atuando nesses crimes. “Caso a população tenha informações que contribuam com a prisão desses suspeitos e a recuperação de veículos, que realize uma denúncia anônima por meio do Disque-Denúncia 181”, afirmou.

Os proprietários das motocicletas foram identificados e os veículos serão devolvidos. Já os suspeitos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI).

