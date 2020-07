Em 24h, ES registra 912 curados da Covid-19, superando o número de novos casos

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 379

Uma boa notícia neste domingo (5) para os capixabas. O Espírito Santo registrou um número maior de curados, do que de novos casos registrados nas últimas 24h.

Segundo os dados do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualizados nesta tarde, foram confirmados mais 569 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas e soma 53.393 infectados e 1.803 mortos no total.

Destes, 912 foram curados desde a última atualização, totalizando 33.839 estão curados. Ainda de acordo com a Sesa, a maioria dos infectados é do público feminino com 27.872 casos em mulheres contra 25.511 em homens; outros gêneros somam 10 casos. A faixa etária entre 30 a 39 anos concentra a maioria dos casos e a taxa de letalidade no Estado é de 3,38%.

As cidades com mais casos são:

– Vila Velha (8.643 casos e 302 óbitos)

– Serra (8.241 casos e 333 óbitos)

– Vitória (8.100 casos e 272 óbitos)

– Cariacica (5.822 casos e 252 óbitos)

– Linhares (2.316 casos e 40 óbitos)

