Dupla é presa com submetralhadora, arma e munições no bairro Zumbi em Cachoeiro 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 505

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (28), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, com armas, munições e um pé de maconha. dentre o material apreendido, está uma submetralhadora calibre 9 milímetros.

Durante patrulhamento na rua Otacílio da Silva Santos, militares da Força Tática e da Moto Patrulha, receberam denúncias de que em um beco próximo, havia movimentação do tráfico de drogas em uma casa abandonada.

As equipes seguiram até a residência citada e lá, flagraram os dois suspeitos, com uma submetralhadora calibre 9 milímetros, 34 munições do mesmo calibre, um revólver calibre 357 com seis munições, e um pé de maconha.

Todo o material encontrado e os criminosos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficaram à disposição da Justiça.

