'Demônio' é preso pela PRF na BR 101 em Itapemirim; traficante estava foragido

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 223

Advertisement

Advertisement

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite desta segunda-feira (20), no km 414 da BR 101, em Itapemirim/ES, um traficante já conhecido pelas forças policiais.

Agentes do Núcleo de Operações Especializadas (NOE) da PRF, abordaram um veículo Toyota/Corolla com três ocupantes, sendo o condutor, uma mulher e um menor. Foi realizada fiscalização no automóvel e na documentação do motorista, momento em que os policiais verificaram que a identidade apresentada era falsificada.

Após consultas aos sistemas policiais, a equipe constatou que o condutor tratava-se de Isaque Pego Ramos Vicente, vulgo “Demônio”. Conhecido pela pratica de tráfico na região de Aracruz/ES e foragido da Casa de Custódia, em Vila Velha/ES, desde 2019.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Isaque estava em um veículo com blindagem nível III-A, que suporta tiros de qualquer arma de mão, até mesmo àquelas com maior poder de fogo, como uma pistola calibre 9mm ou um revolver .44 Magnum. Também portava um aparelho celular com restrição de roubo.

“Demônio” já foi preso pela Polícia Militar em setembro de 2015 com dois menores no município de Aracruz/ES, pelo crime de tráfico de drogas. Fugiu em 2019 e confeccionou uma identidade falsa com o nome de Mateus, a mesma apresentada durante abordagem da PRF na data de ontem (20).

O traficante foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim/ES para as providências cabíveis.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.