Defesa Civil flagra bar clandestino às margens de rodovia em Vargem Alta e dono é multado

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 210

Com a proibição do funcionamento de bares por causa da pandemia do novo coronavírus, alguns donos de estabelecimentos estão tentando burlar as fiscalizações montando estruturas clandestinas em Vargem Alta. Um deles foi denunciado e desmontado nesta quarta-feira (15), na rodovia ES 375, que liga Vargem Alta ao município de Iconha. O dono foi multado em R$ 3.840,00, além de ter que desmontar uma estrutura feita com bambu e madeira.

De acordo com o tenente Peçanha, coordenador do Sistema de Comando de Operações da Defesa Civil de Vargem Alta, após a denúncia, o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) foi acionado por se tratar de ser o órgão responsável pela fiscalização da rodovia.

Outra denúncia ocorreu na última sexta-feira (10), também em Vargem Alta, desta vez na Avenida Tuffy David. Após tomar ciência, a Defesa Civil atuou em conjunto com a Polícia Militar para notificar e evacuar o local, com o intuito de suspender eventuais atividades ilícitas e aglomeração de pessoas.

