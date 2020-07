Decreto federal muda regras de inspeção animal

Por Redação - Redação 8

O Decreto nº 10.419, publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (08), regulamenta o artigo 9º da Lei nº 1.283 e altera o Decreto nº 9.013, que dispõe sobre a inspeção ante mortem e post mortem de animais em frigoríficos. Com a publicação do decreto, os estados precisam atualizar as suas legislações em consonância com o decreto federal…leia mais em Safra ES

