Dary Pagung é o novo líder do governo na Assembleia Legislativa

Por Redação - Redação 10

O deputado Dary Pagung (PSB) foi oficializado líder do governo em mensagem encaminhada pelo governador Renato Casagrande, do mesmo partido, à Assembleia Legislativa no final da tarde de quarta-feira (15). Cabe ao posto encaminhar e defender os projetos do Executivo enviados ao Parlamento, entre outras prerrogativas.

Pagung se mostrou satisfeito com a indicação para liderança do governo e disse que considera o diálogo e o debate de ideias como “ferramentas imprescindíveis no ambiente democrático”, além de citar a importância da união de forças para enfrentamento da atual pandemia.

“Estou muito honrado em ter sido confirmado, pelo governador Renato Casagrande, como líder do governo na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Recebo essa missão num momento em que ‘unir forças’ deve ser mais que uma forma de expressão. É a única saída que temos para vencermos todos os desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus”, afirmou.

Pagung já estava exercendo a função de líder, interinamente, há três meses, após a saída do titular Freitas (PSB), suplente do deputado licenciado Bruno Lamas (PSB). Lamas ocupava o cargo de secretário estadual de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social, mas retornou ao parlamento em abril deste ano.

Dary Pagung é advogado, pós-graduado em Direito Público e está em seu quarto mandato consecutivo como deputado estadual. É natural de Baixo Guandu, no noroeste do Espírito Santo, onde foi eleito vereador por duas vezes, em 1996 e 2004.

