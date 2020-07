CRM-ES apresentará ao governo estudo sobre uso precoce de ivermectina e cloroquina contra Covid-19

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 421

Um levantamento do Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), divulgado na tarde desta sexta-feira (10), apontou que o uso precoce de alguns medicamentos poderia reduzir o número de óbitos pela Covid-19. A pesquisa se baseou em observações feitas no Pará, onde ocorreu queda no número de mortes após adoção de um protocolo que usava alguns medicamentos, entre eles, a ivermectina e a cloroquina, com devido acompanhamento. Na próxima quinta-feira (16), está marcada uma reunião entre representantes do CRM-ES e a Secretaria de Saúde.

Em coletiva no início da noite desta sexta-feira (10), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande afirmou que, se a equipe técnica do governo apontar que esse é um bom caminho, o Estado poderá adotar o novo protocolo.

“Não temos problemas com medicamentos. Condeno a politização do uso de medicamentos. Mas se médicos e profissionais de saúde indicarem um protocolo que melhore mais o atendimento, vamos adotar. Vamos seguir a orientação da equipe técnica. O Conselho Regional de Medicina é um órgão importante, que pode fazer esse debate técnico com a Secretaria de Saúde. Mas não podemos politizar o assunto. Se pudermos avançar para melhorar ainda mais o atendimento, faremos, sabendo que esse é um atendimento na Unidade de Saúde, na UPA, que cabe aos municípios. Nós em momento nenhum negamos, condenamos ou proibimos o uso de qualquer medicamento desde que o médico e o protocolo defina esse uso, para o Governo do Estado, não tem problema”.

