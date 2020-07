Covid-19 no ES: 61.361 foram infectados e 40.983 estão curados

Até esta sexta-feira (10), 61.361 pessoas haviam sido infectadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. Deste total, 40.983 estão curados e 1.967 morreram em decorrência da doença. Foram mais 1.352 casos e 38 mortes em 24 horas.

Os dados são Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e foram atualizados na tarde de hoje. Até o momento o Estado notificou 188.398 casos, descartou 53.340 e estão em investigação 25.715.

Ainda de acordo com a Sesa, a maioria dos infectados é do público feminino com 31.987 casos em mulheres contra 29.364 em homens; outros gêneros somam 10 casos. A faixa etária entre 30 a 59 anos concentra a maioria dos casos e a taxa de letalidade no Estado é de 3,21%.