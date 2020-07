Comércio: municípios do ES com até 70 mil habitantes poderão flexibilizar horário de funcionamento

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 189

Em pronunciamento na tarde desta sexta-feira (3), o governador Renato Casagrande afirmou que, a partir da próxima semana, municípios capixabas com até 70 mil habitantes poderão flexibilizar o horário de funcionamento do comércio de rua.

A ressalva é que o funcionamento não pode ultrapassar seis horas diárias e o horário de fechamento limite deverá ser às 18 horas. Atualmente o comércio de rua é autorizado a funcionar de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas.

A nova regra, no entanto, não é válida para bares e restaurantes, que permanecem com as atuais restrições. De acordo com o governador, neste sábado será publicada a portaria sobre a flexibilização será publicada pelo governo do Estado neste sábado (4).

“Os município com até 70 mil habitantes poderão definir o melhor horário. Se não quiser funcionar das 10h às 16, mas quiser funcionar durante seis horas, de 7h às 13h ou de meio-dia às 18h, o município tem liberdade, a partir de agora, de definir qual o melhor período. Poderá também funcionar em um dia na parte da manhã e no outro dia, com outro tipo de comércio, na parte da tarde”, explicou o governador.

Ainda segundo Casagrande, a flexibilização se dará pelo fato dessas cidades não contarem com transporte público. “Quando nós decidimos que o comércio seja de segunda a sexta, nos municípios com risco moderado, e de segunda a sexta, em dias alternados, em municípios de risco alto, funcionando de 10h às 16h, teve uma lógica esse horário. A lógica é sair do fluxo do transporte coletivo, que é um grande ponto de transmissão do vírus. As pessoas ficam muito próximas nos terminais e, principalmente, dentro dos ônibus. Então a gente retirou as pessoas do horário de rush, de maior demanda do transporte coletivo”, explicou.

Matriz de Risco

Em seu pronunciamento, Casagrande disse também que o novo mapa de risco que mostra o grau de risco da doença nas cidades será publicado neste sábado (4) e, a partir da semana que vem, com a nova matriz de risco, o Estado vai anunciar novas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus.

