Com risco moderado, horário de funcionamento do comércio de Cachoeiro tem novas mudanças; confira 

Cachoeiro de Itapemirim retornou ao grau de risco “moderado” para Covid-19. A nova matriz de risco dos municípios capixabas foi publicada neste sábado (18), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Com isso, todas as atividades comerciais poderão voltar a atender presencialmente de segunda a sexta-feira, sem diferenciação entre dias pares e ímpares.

Para os estabelecimentos do turno 1, o horário será de 9h às 15h, e as do turno 2, das 10h às 16h. As do turno 3 (shopping, galerias, centros comerciais) poderão funcionar por seis horas diárias, e as do turno 4 (atividades de alimentação) também terão como período de atendimento presencial o horário de 10h às 16h.

No fim de semana, somente as atividades essenciais poderão funcionar presencialmente, sem restrição de horário. Para os demais estabelecimentos, a opção é comercializar por delivery e drive thu nos períodos em que não puder atender clientes presencialmente.

“O retorno ao grau de risco ‘moderado’ mostra que estamos conseguindo controlar a pandemia em Cachoeiro. Apesar disso, a população precisa continuar mantendo as medidas de distanciamento e isolamento social e tomando os cuidados de higiene. Os comerciantes também devem permanecer atentos às normas de restrição de acesso e de higienização no interior das lojas. Ainda estamos em situação de emergência, e precisamos continuar firmes no combate à Covid-19”, afirma o prefeito Victor Coelho.

