Colisão entre carro e caminhão na rodovia que liga Vargem Alta a Venda Nova deixa duas vítimas

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 353

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas feridas na noite desta sexta-feira (24) no trecho que liga a BR 262, na altura de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante a rodovia ES 164, em Vargem Alta. A colisão aconteceu por volta das 10h40, na estrada para o Condomínio Novo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um Celta estava descendo a estrada do trevo de Alto Caxixe para a ES 164, quando bateu de frente com o caminhão. Quando chegaram ao local, a equipe do SAMU já havia realizado os primeiros atendimentos as vítimas, que não estavam encarceradas.

A equipe do resgate transferiu uma das vítimas com escoriações para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.

